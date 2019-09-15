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В Україні завтра потепліє до +28

Новини » Суспільство    15.09.2019 - 13:46
В Україні завтра потепліє до +28
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві завтра прогнозується до +23

Погода в Україні у понеділок, 16 вересня, буде спекотною на більшості території, вдень очікується до +28. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook, передає РБК-Україна.

За прогнозом синоптика, перший день тижня принесе в Україну потепління. Прогнозується підвищення температури повітря до +23…+28 градусів. У західних областях температура буде статичною, вдень очікується від +19 до +23. Вночі буде прохолодно.

Крім того, у Києві завтра, 16 вересня, буде сонячна та тепла погода. Вдень стовпчики термометрів у столиці піднімуться до позначки +23. У вівторок, 17 вересня у столиці очікуються невеликі періодичні дощі та похолодання.

В Україні завтра потепліє до +28

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Нагадаємо, раніше в Українському Гідрометцентрі попередили про погіршення погоди у другій половині вересня та прихід заморозків у центральні області та Карпати. Заморозки можливі в гірських районах, а також місцями у Чернігівській, Сумській, Черкаській і Кіровоградській областях.

Також українські синоптики розповіли, якою буде погода впродовж наступного тижня. За даними Гідрометцентру, з понеділка, 16 вересня, в Україну прийдуть дощі та похолодання. У понеділок дощова погода накриє Житомирську, Київську, Чернігівську та Сумську області.

В Україні температура вдень опуститься до +17 Синоптики попередили про похолодання до +2
Новини України Гідрометцентрдиденко
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