В Украине завтра потеплеет до +28

Погода в Украине: 15 мая на западе и севере страны ожидаются дожди с грозами, а на востоке, в центре и на юге - солнечно и без осадков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

Как отметила синоптик, 15 мая на востоке и юге столбики термометров могут достигнуть +24...+28 градусов.

"А это уже - лето. На остальной территории Украины также ожидается температурный еще тот комфорт - в течение дня +20...+25 градусов. На западе - чуть свежее, но также тепло, + 17...+23 градуса", - сообщила Диденко.

В Киеве завтра ожидаются "районные" дожди и грозы. В столице прогнозируется теплая погода, днем ​​до +22...+24 градусов.

"Держите голову и равновесие на здоровом уровне, потому что качать и так есть кому. Немного удивляют нареканий на дожди - ведь это май, который поливает окружающей среды и делает воздух таким божественно ароматным, что потом можно будет все лето вспоминать", - отметила синоптик.

Напомним, ранее Укргидрометцентр сообщал, что 14 мая погода в некоторых регионах будет дождливой, а температура воздуха прогреется до +25.

По данным синоптиков, 14 мая днем в Украине, кроме юга, местами кратковременные дожди, грозы. В южной части ночью и утром местами туман.

Напомним, как сообщила синоптик Наталья Диденко, в ближайшую неделю остается вероятность дождей в западных областях страны, а также в Одесской и Винницкой областях.

Кроме того, она сообщила, что сегодня температура воздуха в течение дня составит +20...+25 градусов, и только на западе страны похолодает до +13...+19 градусов, а местами и до +10...+14 градусов.

Сегодня в Киеве ожидается дождь, а также гроза. Температура воздуха прогреется до +22...+23 градусов.