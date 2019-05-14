В Україні завтра потеплішає до +28

Погода в Україні: 15 травня на заході і півночі країни очікуються дощі з грозами, а на сході, в центрі і на півдні - сонячно і без опадів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталю Діденко у Facebook.

Як зазначила синоптик, 15 травня на сході та півдні стовпчики термометрів можуть досягти +24...+28 градусів.

"А це вже - літо. На решті території України очікується температурний ще той комфорт - протягом дня +20...+25 градусів. На заході - трохи свіжіше, але також тепло, + 17...+23 градуси", - повідомила Діденко.

У Києві завтра очікуються "районні" дощі і грози. У столиці прогнозується тепла погода, вдень до +22...+24 градусів.

"Тримайте голову і рівновагу на здоровому рівні, тому що качати і так є кому. Трохи дивують нарікань на дощі - адже це травень, який поливає навколишнього середовища і робить повітря таким божественно ароматним, що потім можна буде все літо згадувати", - зазначила синоптик.

Нагадаємо, раніше Укргідрометцентр повідомляв, що 14 травня погода в деяких регіонах буде дощовою, а температура повітря прогріється до +25.

За даними синоптиків, 14 травня вдень в Україні, крім півдня, місцями короткочасні дощі, грози. У південній частині вночі та вранці місцями туман.

Нагадаємо, як повідомила синоптик Наталка Діденко, в найближчий тиждень залишається ймовірність дощів у західних областях країни, а також в Одеській та Вінницькій областях.

Крім того, вона повідомила, що сьогодні температура повітря протягом дня складе +20...+25 градусів, і лише на заході країни похолодає до +13...+19 градусів, а місцями і до +10...+14 градусів.

Сьогодні в Києві очікується дощ, а також гроза. Температура повітря прогріється до +22...+23 градусів.