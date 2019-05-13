В Украине завтра потеплеет до +24

Погода в Украине 14 мая будет дождливая с грозами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Натальи Диденко в Facebook.

Как сообщает синоптик, в ближайшую неделю остается вероятность дождей в западных областях страны, а также в Одесской и Винницкой областях.

Температура воздуха 14 мая в течение дня составит +20...+25 градусов, только на западе страны похолодает до +13...+19 градусов, а местами и до +10...+14 градусов.

Завтра в Киеве ожидается дождь, а также гроза. Температура воздуха прогреется до +22...+23 градусов. В дальнейшем в столице ожидается потепление, а дожди постепенно пройдут.

"Однако контроль не ослабляем, будем вместе следить за изменениями и уточнениями синоптической ситуации. Напоминаю на всякий случай: циклон - это когда дожди, антициклон - когда солнечно", - отметила синоптик.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, сегодня всю территорию Украины накроют дожди с грозами. Днем столбики термометров местами поднимутся до +23. В столице сегодня также ожидается гроза.

А по прогнозу синоптика Натальи Диденко, сегодня погода в Киеве будет дождливой, местами ожидается гроза.Температура воздуха прогреется до +20 градусов.

Отмечается, что во второй половине недели в Киеве ожидается потепление. Диденко добавила, что следующие выходные в столице также будут сухими и теплыми.