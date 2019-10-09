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В Україні завтра потепліє

Новини » Суспільство    09.10.2019 - 12:39
В Україні завтра потепліє
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У всіх областях потепліє

Погода в Україні 10 жовтня покращиться, очікується потепління, а температура повітря підніметься до +14+20. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

За прогнозом синоптика, у західних областях температура повітря вдень досягне +12+16. Крім того, можливі дощі.

"Вже сьогодні починає потроху підвищуватися температура повітря.
Найближчої ночі заморозки практично повністю залишать нашу територію, за винятком, можливо, крайнього сходу України", - йдеться у повідомленні.

В Україні завтра потеплієФото: прогноз погоди в Україна (facebook.com/tala.didenko)

Також можливий поривчастий південно-західний вітер. У Києві завтра потепліє до +16+18 градусів.

"Може бути хмарненько, проте без істотних опадів. При такій температурі повітря рвучкий південно-західний вітер створюватиме ілюзію весняної погоди", - написала вона.

Нагадаємо, в ніч з 9 та 10 жовтня у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях очікуються заморозки на поверхні грунту, які можуть досягнути -3.

Раніше повідомлялось, що бабине літо прийде у неділю, 13 жовтня. Хоча вночі 9 жовтня ще спостерігатимуться заморозки, однак вдень у середу розпочнеться потепління.

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