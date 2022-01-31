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В Украине завтра подорожают одноразовые пакеты в супермаркетах: новые цены

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине подорожают одноразовые пакеты в супермаркетах. Правительственное решение о подорожании пакетов вступает в действие 1 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства экономики Украины.

О каких пакетах идет речь: пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров, предназначенные для упаковки и транспортировки товаров и продуктов.

Места распространения: точки розничной торговли, общественного питания и сферы услуг.

Какие будут цены:

  • 2 грн - за пакет без ручек и боковых складок;
  • 2,5 грн - за пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок;
  • 3 грн - за пакет с ручками и боковыми складками.

"Это позволит ограничить оборот пластиковых пакетов и улучшить экологическую ситуацию в стране", - отметили в министерстве.

Напомним, с 10 декабря 2021 года было запрещено бесплатное распространение пластиковых пакетов в розничной торговле и заведениях общественного питания.

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