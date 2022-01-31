В Україні завтра подорожчають одноразові пакети у супермаркетах: нові ціни

В Україні подорожчають одноразові пакети у супермаркетах. Урядове рішення про подорожчання пакетів вступає в дію 1 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства економіки України.
Про які пакети йде мова: пакети зі стінками товщиною понад 50 мікрометрів, призначені для пакування та транспортування товарів і продуктів.
Місця поширення: точки роздрібної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг.
Які будуть ціни:
"Це дозволить обмежити обіг пластикових пакетів та покращити екологічну ситуацію в країні", - зазначили у міністерстві.
Нагадаємо, з 10 грудня 2021 року було заборонено безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів у роздрібній торгівлі та закладах громадського харчування.