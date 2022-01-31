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В Україні завтра подорожчають одноразові пакети у супермаркетах: нові ціни

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні подорожчають одноразові пакети у супермаркетах. Урядове рішення про подорожчання пакетів вступає в дію 1 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства економіки України.

Про які пакети йде мова: пакети зі стінками товщиною понад 50 мікрометрів, призначені для пакування та транспортування товарів і продуктів.

Місця поширення: точки роздрібної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг.

Які будуть ціни:

  • 2 грн - за пакет без ручок та бічних складок;
  • 2,5 грн - за пакет без ручок, але з бічними складками або з ручками без бокових складок;
  • 3 грн - за пакет із ручками та бічними складками.

"Це дозволить обмежити обіг пластикових пакетів та покращити екологічну ситуацію в країні", - зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, з 10 грудня 2021 року було заборонено безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів у роздрібній торгівлі та закладах громадського харчування.

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