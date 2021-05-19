В Украине завтра ожидаются дожди, местами с грозами

"Завтра территория Украины будет находиться между двумя барическими образованиями пониженного давления - один циклон отходит на северо-восток, а другой будет располагаться над Черным морем", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в большинстве регионов дожди будут иметь тенденцию к уменьшению.

Так, завтра днем в большинстве областей Украины ожидаются небольшие дожди, а в центральных областях местами с грозами.

Ветер будет северо-западным, а на Левобережье - юго-западным, 7-12 м / с. В восточных областях ожидается штормовой ветер, 15-20 м / с.

Температура воздуха ночью составит +8 +13 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +14 +19, на юго-востоке Украины до +22.

В высокогорье Карпат на протяжении суток прогнозируется +2 +7 градусов.