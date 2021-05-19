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В Украине завтра ожидаются дожди, местами с грозами

Автор: РБК-Украина

В четверг, 20 мая, в Украине сохранится неустойчивая погода. В большинстве областей прогнозируются дожди, местами с грозами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

"Завтра территория Украины будет находиться между двумя барическими образованиями пониженного давления - один циклон отходит на северо-восток, а другой будет располагаться над Черным морем", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в большинстве регионов дожди будут иметь тенденцию к уменьшению.

Так, завтра днем в большинстве областей Украины ожидаются небольшие дожди, а в центральных областях местами с грозами.

Ветер будет северо-западным, а на Левобережье - юго-западным, 7-12 м / с. В восточных областях ожидается штормовой ветер, 15-20 м / с.

Температура воздуха ночью составит +8 +13 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +14 +19, на юго-востоке Украины до +22.

В высокогорье Карпат на протяжении суток прогнозируется +2 +7 градусов.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в мае 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине 15-18 градусов, в горах 11-13 градусов тепла это на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.

Напомним, погода в Украине в среду, 19 мая, будет под влиянием циклона. Практически по всей стране будет преобладать неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами.

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Новости Украины Гидрометцентр