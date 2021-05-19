В Україні завтра очікуються дощі, місцями з грозами

"Завтра територія України буде знаходитися між двома баричними утвореннями зниженого тиску-один циклон відходить на північний схід, а інший буде розташовуватися над Чорним морем", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що в більшості регіонів дощі будуть мати тенденцію до зменшення.

Так, завтра вдень у більшості областей України очікуються невеликі дощі, а в центральних областях місцями з грозами.

Вітер буде північно-західним, а на Лівобережжі-Південно-західним, 7-12 м / с. у східних областях очікується штормовий вітер, 15-20 м / с.

Температура повітря вночі становитиме + 8 + 13 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +14 +19, на південному сході України до + 22.

У високогір'ї Карпат протягом доби прогнозується + 2 + 7 градусів.