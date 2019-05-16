В Украине завтра ожидаются дожди

Кратковременные дожди будут практически по всей территории страны, кроме юга, а также Сумской и Харьковской областей
В пятницу, 17 мая, погода в Украине будет теплой, однако ожидаются дожди с грозами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Натальи Диденко в Facebook.
Как отметила синоптик, в пятницу погода будет походить на летнюю.
На юге и востоке страны температура воздуха прогреется до +26 +30 градусов.
"Да и вообще, будет тепло, в течение дня на остальной территории +20 +26 градусов", - отметила синоптик.
Кратковременные дожди будут практически по всей территории страны, кроме юга, а также Сумской и Харьковской областей.
В Киеве завтра большая вероятность дождя с грозой, а температура воздуха прогреется до +24 +26 градусов.
"Грейтесь на здоровье", - написала Диденко.
Сегодня, 16 мая, в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются грозы, местами шквальный ветер до 20 м/с. В Волынской, Ровенской, Житомирской, Закарпатской областях и в Карпатах пройдут дожди.
Ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что 16 мая Украина и Испания будут самыми теплыми в Европе.
В восточных областях и в южной части Украины температура воздуха достигнет +25 +29 градусов, а иногда даже и +30 градусов. На остальной территории страны днем ожидается +20 +26 градусов, а на западе +17 +22 градуса.
В Киеве сегодня возможен дождь с грозой, а температура воздуха составит +23 +25 градусов.