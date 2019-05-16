В Україні завтра очікуються дощі

У п'ятницю, 17 травня, погода в Україні буде теплою, проте очікуються дощі з грозами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення синоптика Наталії Діденко Facebook.

Як зазначила синоптик, в п'ятницю погода буде схожа на літню.

На півдні і сході країни температура повітря прогріється до +26 +30 градусів.

"Та й взагалі, буде тепло, протягом дня на решті території +20 +26 градусів", - зазначила синоптик.

Короткочасні дощі будуть практично по всій території країни, крім півдня, а також Сумської та Харківської областей.

У Києві завтра велика імовірність дощу з грозою, а температура повітря прогріється до +24 +26 градусів.

"Грійтеся на здоров'я", - написала Діденко.

Нагадаємо, раніше у ДСНС повідомили, що погода в Україні в найближчі дні значно погіршиться, зокрема, в західній частині очікуються сильні дощі та підтоплення.

Сьогодні, 16 травня, у західних, Житомирській і Вінницькій областях очікуються грози, подекуди шквальний вітер до 20 м/с. У Волинській, Рівненській, Житомирській, Закарпатській областях та в Карпатах пройдуть дощі.

Раніше синоптик Наталя Діденко прогнозувала, що 16 травня Україна та Іспанія будуть найтеплішими в Європі.

В східних областях і в південній частині України температура повітря досягне +25 +29 градусів, а іноді навіть і +30 градусів. На решті території країни вдень очікується +20 +26 градусів, а на заході +17 +22 градуси.

У Києві сьогодні можливий дощ з грозою, а температура повітря складе +23 +25 градусів.