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В Украине завтра ожидается значительное похолодание

Новости » Общество    27.06.2019 - 20:33
В Украине завтра ожидается значительное похолодание
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Завтра ожидается усиление ветра до 20 м/с

Погода в Украине завтра, 28 июня, ожидается дождливой и прохладной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, завтра в Украине характер погоды изменится: ощутимо снизится температура. Так, ночью столбики термометров опустят до +11+16 градусов, днем до +18+23 градусов, на юге и востоке страны ночью ожидается до +15+20 градусов, днем до +24+29.

"Ночью в южной и восточной части, днем в Украине, кроме юга и запада, кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

В Украине завтра ожидается значительное похолодание

Фото: facebook.com/ukrgmc.official

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 27 июня, на Киев обрушился ураган: сильный ветер повалил деревья, а в результате ливня затоплены столичные улицы.

Как сообщалось, в Украине в ближайшие дни ожидается похолодание. В ближайшие три дня жара спадет. В частности, завтра ожидается понижение дневной температуры до +20 градусов. Кроме того, из Балтии в Украину идет циклон Otto, который принесет дожди и грозы и другие метеорологические явления.

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