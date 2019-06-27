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В Україні завтра очікується значне похолодання

Новини » Суспільство    27.06.2019 - 20:33
В Україні завтра очікується значне похолодання
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Завтра очікується посилення вітру до 20 м/с

Погода в Україні завтра, 28 червня, очікується дощовою та прохолодною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру.

За даними синоптиків, завтра в Україні характер погоди зміниться: відчутно знизиться температура. Так, вночі стовпчики термометрів опустять до +11+16 градусів, вдень до +18+23 градусів, на півдні та сході країни вночі очікується до +15+20 градусів, вдень до +24+29.

"Вночі у південній та східній частині, вдень в Україні, крім півдня та заходу, короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

В Україні завтра очікується значне похолодання

Фото: facebook.com/ukrgmc.official

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 27 червня, на Київ обрушився ураган: сильний вітер повалив дерева, а внаслідок зливи затоплено столичні вулиці.

Як повідомлялося, в Україні найближчими днями очікується похолодання. У найближчі три дні спека спаде. Зокрема, завтра очікується пониження денної температури до +20 градусів. Крім того, з Балтії до України йде циклон Otto, який принесе дощі та грози та інші метеорологічні явища.

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