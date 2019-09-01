В Украине завтра ожидается жара до +32

Погода в Украине в понедельник, 2 сентября, будет сухой и малооблачной почти во всех областях, лишь на западе возможны локальные грозовые дожди. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на странице в Facebook.

По прогнозу синоптика, в начале недели в Украине сохранится еще летняя, преимущественно солнечная и жаркая погода. Однако в западных областях возможны локальные дожди с грозами.

В понедельник температура воздуха днем будет колебаться от +28 до +32 градусов, однако ночью и утром столбики термометров опустятся до отметок +12...+17.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на воскресенье, 1 сентября. Ожидалось, что погодная ситуация в Украине в первый день сентября, останется неизменной. Температура воздуха днем поднимется до +32 градусов, а ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов.

Кроме того, синоптики рассказали, какой будет погода в первые дни сентября. Так, прогнозировалось, что 1 и 2 сентября погода сильно не изменится, будет солнечно и сухо. Однако уже 3 и 4 сентября погода в Украине начнет ухудшаться, запад могут накрыть сильные дожди с грозами. Температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах +28...+31. В восточных и северных областях днем от +25 до +28.