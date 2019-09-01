В Україні завтра очікується спека до +32

Погода в Україні у понеділок, 2 вересня, буде сухою та малохмарною майже в усіх областях, лише на заході можливі локальні грозові дощі. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на сторінці у Facebook.

За прогнозом синоптика, на початку тижня в Україні збережеться ще літня, переважно сонячна та спекотна погода. Однак у західних областях можливі локальні дощі з грозами.

У понеділок температура повітря вдень коливатиметься від +28 до +32 градусів, однак вночі та вранці стовпчики термометрів опустяться до позначок +12…+17.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на неділю, 1 вересня. Очікувалося, що погодна ситуація в Україні в перший день вересня залишиться незмінною. Температура повітря вдень підніметься до +32 градусів, а вночі коливатиметься від +13 до +18 градусів.

Крім того, синоптики розповіли, якою буде погода у перші дні вересня. Так, прогнозувалося, що 1 та 2 вересня погода сильно не зміниться, буде сонячно та сухо. Однак вже 3 та 4 вересня погода в Україні почне погіршуватися, захід можуть накрити сильні дощі з грозами. Температура повітря в Україні коливатиметься в межах +28...+31. У східних і північних областях вдень від +25 до +28.