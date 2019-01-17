В Україні завтра очікується посилення вітру та до +8 градусів тепла

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Крім того, в Україні завтра місцями очікується мокрий сніг та дощ

В Україні завтра, 18 січня 2019 року, очікується посилення вітру та до +8 градусів тепла. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Українського гідрометцентру у Facebook.

За даними синоптиків, завтра в Україні істотних опадів не очікується. Разом з тим, на Закарпатті та Прикарпатті можливий мокрий сніг та дощ, місцями очікується налипання мокрого снігу та ожеледь.

"На дорогах країни місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Синоптики повідомляють, що температура повітря 18 січня вночі у західних та північних областях становитиме від +2 градусів тепла до -3 градусів морозу, на решті території країни від -2 до -7 градусів морозу; вдень в Україні очікується від 0 до +5 градусів тепла, у південній частині - до +8 градусів тепла.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними синоптиків, сьогодні, 17 січня, на заході України очікується посилення вітру до 20 м/с.

Як писало РБК-Україна, у Києві завтра істотних опадів не очікується, температура вдень може піднятися до +3 градусів тепла, на дорогах столиці - ожеледиця.