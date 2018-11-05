В Украине завтра ожидается туман

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

6 ноября в Украине без существенных осадков

В Украине завтра, 6 ноября 2018 года, ночью и утром ожидается туман. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометцентра в Facebook.

Как отмечается, завтра, 6 ноября, в Украине существенных осадков не ожидается осадков. Вместе с тем, ночью и утром местами возможен туман, ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

По данным синоптиков, температура воздухе ночью от 0 до 5 градусов тепла, на севере Левобережья местами до трех градусов мороза, днем до +10 градусов тепла, в западных областях и на крайнем юге страны ночью до +9 градусов тепла, днем до +16, на Закарпатье - до +19.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине сегодня, 5 ноября, в большинстве областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Добавим, по данным синоптиков, сегодня, 5 ноября 2018 года, в Украине без осадков, температура воздуха днем от +7 до +21. В столице Украины 5 ноября без осадков, днем от +11 до +13, ночью от +7 до +9. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.