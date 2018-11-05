В Україні завтра очікується туман

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

6 листопада в Україні без істотних опадів

В Україні завтра, 6 листопада 2018 року, вночі та вранці очікується туман. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Українського гідрометцентру у Facebook.

Як зазначається, завтра, 6 листопада, в Україні істотних опадів опадів не очікується. Разом з тим, вночі та вранці місцями можливий туман, вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

За даними синоптиків, температура повітрі вночі від 0 до 5 градусів тепла, на півночі Лівобережжя місцями до трьох градусів морозу, вдень до +10 градусів тепла, у західних областях та на крайньому півдні країни вночі до +9 градусів тепла, вдень до +16, на Закарпатті - до +19.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні сьогодні, 5 листопада, у більшості областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Додамо, за даними синоптиків, сьогодні, 5 листопада 2018 року, в Україні без опадів, температура повітря вдень від +7 до +21. У столиці України 5 листопада без опадів, вдень від +11 до +13, вночі від +7 до +9. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.