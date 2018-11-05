В Украине сегодня ожидается чрезвычайная пожарная опасность

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

В частности, пожарная опасность 5 класса ожидается в Киеве и области

В Украине сегодня, 5 ноября, в большинстве областей будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным Укргидрометцентра, 5 ноября в южных, восточных, центральных (кроме Полтавской), Сумской и Хмельницкой областях будет преобладать чрезвычайный (5 класса), в Ивано-Франковской области - высокий (4 класса) уровень пожарной опасности.

"В Киевской области 5 ноября в южных, восточных районах области и в районе Фастова сохранится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Отметим, согласно прогнозу синоптиков, 5 ноября 2018 в Украине без осадков, температура воздуха днем от +7 до +21.

В столице Украины 5 ноября без осадков, днем от +11 до +13, ночью от +7 до +9. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек.

Кроме того, в Укргидрометцентре сообщили о тумане и плохой видимости на дорогах 5 ноября в Киеве.