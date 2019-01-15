В Украине завтра ожидается снег и до -10 градусов мороза

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Завтра на дорогах страны местами ожидается гололедица

В Украине завтра, 16 января 2019 года, ожидается снег и до -10 градусов мороза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Украинского гидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, 16 января в западных областях Украины ожидается снег, днем с дождем, температура воздуха ночью от -1 до -6 градусов мороза, днем от -1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

"На остальной территории без существенных осадков, лишь ночью в восточных, Запорожской областях и в Крыму снег, в Донецкой и Луганской областях местами значительный снег; температура ночью 5-10 градусов мороза, днем 0-5 градусов мороза, в южной части до 3 градусов тепла", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что завтра на дорогах страны местами ожидается гололедица, ветер 7-12 м/с.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве завтра, 16 января, на дорогах местами гололедица.

Как писало РБК-Украина, в Карпатах 15-16 января ожидается значительная снеголавинная опасность. Кроме того, в горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.