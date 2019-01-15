Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

В горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги

В украинских Карпатах 15-16 января ожидается значительная снеголавинная опасность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, снеголавинная опасность 3 уровня в горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется в связи со снегопадами и метелями.

Синоптики отмечают, что в горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.

Напомним, ранее сообщалось, что в Карпатах по состоянию на 15 января 2019 года высота снежного покрова местами достигает 137 см, больше всего снега выпало на Драгобрате. Температура воздуха в горах опустилась ниже -13 градусов мороза.

Как писало РБК-Украина, в Украине сегодня, 15 января 2019 года, на западе и востоке ожидается снег, на юге - с дождем, температура воздуха днем местами опустится до -4.

Кроме того, синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий в Украине. В частности, ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду и метели 15 января.