В Україні завтра очікується сніг та до -10 градусів морозу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Завтра на дорогах країни місцями очікується ожеледиця

В Україні завтра, 16 січня 2019 року, очікується сніг та до -10 градусів морозу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Українського гідрометцентру у Facebook.

За даними синоптиків, 16 січня у західних областях України очікується сніг, вдень з дощем, температура повітря вночі від -1 до -6 градусів морозу, вдень від -1 градусу морозу до +4 градусів тепла.

"На решті території без істотних опадів, лише вночі у східних, Запорізькій областях та в Криму сніг, у Донецькій та Луганській областях місцями значний сніг; температура вночі 5-10 градусів морозу, вдень 0-5 градусів морозу, у південній частині до 3 градусів тепла", - йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомляється, що завтра на дорогах країни місцями очікується ожеледиця, вітер 7-12 м/с.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві завтра, 16 січня, на дорогах місцями ожеледиця.

Як писало РБК-Україна, в Карпатах 15-16 січня очікується значна сніголавинна небезпека. Крім того, в гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.