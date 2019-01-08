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В Україні завтра очікується сніг та до -10 градусів морозу

Новини » Суспільство    08.01.2019 - 14:52
В Україні завтра очікується сніг та до -10 градусів морозу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вночі очікується до -16 градусів морозу

В Україні завтра, 9 січня 2019 року, очікується сніг та до -10 градусів морозу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Українського гідрометцентру у Facebook.

Як зазначається, завтра у східних областях Україні очікується помірний, а у західних областях невеликий (вночі на Закарпатті значний) сніг, на решті території країни істотних опадів не очікується, на дорогах - ожеледиця, вітер - до 10 м/с.

"Температура вночі 11-16 градусів морозу, у західних, східних, Дніпропетровській областях 5-10 градусів морозу; вдень 4-9 градуси морозу, на Прикарпатті, Закарпатті та півдні країни 1-6 градусів морозу, в Криму та на півдні Одещини 0-5 градусів тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні завтра очікується сніг та до -10 градусів морозу

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Карпатах станом на 8 січня 2019 року висота снігового покриву місцями досягає 127 см.

Зазначимо, сьогодні, 8 січня 2019 року, в більшості регіонів України очікується сніг, на півночі та в центрі без опадів, температура повітря вдень місцями впаде до -9. 

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