В Україні завтра очікується невеликий сніг та до -16 градусів морозу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Завтра в Україні очікується ожеледиця

В Україні завтра, 22 січня 2019 року, очікується невеликий сніг та до -16 градусів морозу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Українського гідрометцентру у Facebook.

За даними синоптиків, завтра невеликий сніг очікується на Закарпатті та Прикарпатті, на дорогах країни місцями ожеледиця, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Завтра вночі температура повітря опуститься до -11-16 градусів морозу, вдень очікується від -5 до -10 градусів морозу; у західній та південній областях вночі очікується до -11 градусів морозу, в Криму до -7, вдень від 0 до -5 градусів морозу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що завтра у Києві очікується ожеледиця на дорогах та до -8 градусів морозу вдень і до -13 градусів морозу вночі.

Як писало РБК-Україна, сьогодні, 21 січня 2019 року, на сході та заході України очікується сніг, на решті території країни без опадів, температура повітря місцями підніметься до +8. У столиці України 21 січня хмарно, без опадів, вдень від -2 до -4, вночі від -6 до -8, вітер західний, 5-10 м/с.