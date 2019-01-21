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Погода на сегодня: в Украине преимущественно без осадков, днем до +8

Новости » Общество    21.01.2019 - 08:00
Погода на сегодня: в Украине преимущественно без осадков, днем до +8
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве облачно, днем от -2 до -4

Погода на сегодня: 21 января 2019 года на востоке и западе Украины ожидается снег, местами с дождем, на остальной территории без осадков, температура воздуха днем местами поднимется до +8. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе местами снег, температура воздуха днем от -1 до -4, ночью от -1 до -7. На севере Украины облачность без осадков, днем от -2 до -5, ночью от -6 до -9. В центре без осадков, днем от -2 до -4, ночью от -5 до -8.

В восточных областях снег, местами с дождем, температура днем от -2 до -4, ночью от -1 до -10. На юге Украины днем от 0 до -3, ночью от -1 до -3. В Крыму днем от +6 до +8, ночью от -1 до +1.

Погода на сегодня: в Украине преимущественно без осадков, днем до +8

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 21 января облачно, без осадков, днем от -2 до -4, ночью от -6 до -8, ветер западный, 5-10 м/сек.

В Киеве сегодня ожидается гололедица на дорогах В Карпатах сохраняется значительная лавинная опасность
Новости Украины Гидрометцентр
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