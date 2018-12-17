В Україні завтра очікується невеликий сніг та ожеледиця

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Вночі завтра очікується до -12 градусів морозу

В Україні завтра, 18 грудня 2018 року, очікується невеликий сніг та ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Українського гідрометцентру у Facebook.

Як зазначається, завтра у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі очікується помірний, а вдень невеликий сніг, на решті території країни істотних опадів не очікується.

"На дорогах країни, крім більшості районів південної частини, ожеледиця. Вітер переважно східний, 5-10 м/с, у Приазов'ї пориви 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що вночі завтра очікується до -12 градусів морозу, вдень від -3 до -8 градусів морозу; у західних та південних областях вночі до -7 градусів, вдень від 0 до -5 градусів морозу, на Закарпатті та в Криму від -3 градусів морозу до +2 градусів тепла.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що висота снігового покриву в Карпатах станом на ранок 17 грудня 2018 року перевищила 50 см.

Повідомляється, що у Карпатах сьогодні, 17 грудня, та завтра, 18 грудня, очікується лавинна небезпека.