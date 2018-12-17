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Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

Новости » Общество    17.12.2018 - 15:14
Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах
Иллюстративное фото (facebook.com MNSIFR)

В высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность

В Карпатах сегодня, 17 декабря, и завтра, 18 декабря, ожидается лавинная опасность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, в высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на утро 17 декабря в Карпатах выпало более 50 см снега. Больше всего снега выпало на Драгобрате, где высота снежного покрова достигла 54 см.

Добавим, ранее сообщалось, что в Киеве завтра, 18 декабря 2018 года, ожидается гололедица на дорогах и до -8 градусов мороза. Кроме того, по данным синоптиков, в столице завтра осадков не ожидается, ветер до 10 м/с и до -10 градусов мороза ночью. Киевлян призывают быть осторожными, передвигаясь по городу и придерживаться советов во время гололеда.

Как писало РБК-Украина, гололедица на дорогах страны продержится в течение всего понедельника, температура от -8 до +4. Осадков на большей части территории Украины не ожидается, кроме западных областей.

Погода на сегодня: на западе Украины снег, днем до +4 Синоптики предупреждают о гололедице в Украине
Новости Украины КарпатылавинаГСЧС
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