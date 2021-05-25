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В Украине завтра ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности: в каких областях

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Вторник 25 мая 2021 13:12
В Украине завтра ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности: в каких областях Фото: чрезвычайный уровень пожарной опасности ожидается в шести областях (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Инна Собора

Завтра в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Однако это касается не всей территории страны, а некоторых областей.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, 26 мая в большинстве районов Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской и Тернопольской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.

II степень пожарной опасности означает, что погодные условия несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется проявлять максимальную осторожность при пребывании в зоне действия погодных явлений.

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров предлагает Верховной Раде принять законопроект, обязывающий государственную службу по чрезвычайным ситуациям отправлять гражданам аварийные оповещения.

Напомним, климатологи зафиксировали приход в Киев метеорологического лета.

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