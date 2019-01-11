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В Україні завтра очікується до -14 градусів морозу

Новини » Суспільство    11.01.2019 - 16:57
В Україні завтра очікується до -14 градусів морозу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Завтра в Україні очікується сніг та сильний вітер

В Україні завтра, 12 січня 2019 року, очікується до -14 градусів морозу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Українського гідрометцентру у Facebook.

За даними синоптиків, 12 січня в Україні очікується невеликий сніг, вночі у східних областях помірний мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь та хуртовини.

Також повідомляється, що на дорогах країни очікується ожеледиця. Крім того, на сході України, місцями в західних регіонах, а вдень і в північних областях очікуються пориви вітру до 15-20 м/с.

"Температура вночі 9-14 градусів морозу, у східних областях та в Приазов'ї місцями 2-7 градусів морозу; вдень 0-5 градусів морозу, на півночі Лівобережжя до 8 градусів морозу, в Криму 1-3 градуси тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні завтра очікується до -14 градусів морозу

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві завтра, 12 січня, вранці та вдень очікується невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. 

Як писало РБК-Україна, через негоду сьогодні, 11 січня, у Кіровоградській області повністю обмежено рух транспорту на окремих трасах, а у Миколаївскій області обмежено рух вантажівок.

В Україні завтра місцями очікуються хуртовини та сильний вітер Висота снігового покриву в Карпатах продовжує зростати
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