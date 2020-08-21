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Дожди в семи областях и жара до +34: прогноз погоды на сегодня

Украина, Пятница 21 августа 2020 08:00
Дожди в семи областях и жара до +34: прогноз погоды на сегодня
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Жарче всего будет на юге страны

Сегодня, 21 августа, погода преимущественно на всей территории Украины будет сухой и жаркой, однако в семи регионах ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха будет колебаться от +25 до +34.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Таким образом, грозовые дожди сегодня будут идти в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях. Во всех остальных регионах будет сухо и без осадков.

В западных областях температура воздуха днем будет в пределах +25 +28 тепла. Ночью столбики термометров опустятся до +15 +18.

В центральных и северных областях температура днем составит от +25 до +34, а ночью она опустится до +14 +19 градусов.

В восточных и южных областях температура днем будет от +26 до +34, а ночью от +16 до +21.

Дожди в семи областях и жара до +34: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине на 21 августа (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

Сегодня в Киеве и области ожидаются грозовые дожди. Температура воздуха днем ожидается от +25 до +29, а ночью от +14 +19 тепла.

Дожди в семи областях и жара до +34: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Киеве и области на 21 августа (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что 21 августа в Украине синоптики прогнозируют грозы.

Добавим, в августе 2020 года средняя месячная температура будет в пределах +19 +24 тепла, а в горах до +17 градусов.

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