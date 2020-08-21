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В Украине объявлено штормовое предупреждение

Пятница 21 августа 2020 09:12
В Украине объявлено штормовое предупреждение
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Ожидаются грозы и дожди в северных, некоторых центральных и восточных областях

Сегодня, 21 августа, синоптики объявили об ухудшении погодных условий в Украине. Ожидаются грозы и дожди в северных, некоторых центральных и восточных областях.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, сегодня днем в северных, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях будут наблюдаться дожди и грозы (I уровень опасности). В Киевской области и в столице также ожидается грозовая активность (I уровень опасности).

Напомним, 21 августа погода преимущественно на всей территории Украины будет сухой и жаркой, однако в семи регионах ожидаются дожди и грозы; температура воздуха будет колебаться от +25 до +34.

Также РБК-Украина писало, что в августе 2020 года средняя месячная температура будет в пределах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусов.

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