В Україні на завтра оголосили штормове попередження

Негода очікується 22 серпня
Вночі та вдень суботи, 22 серпня, в Україні зіпсується погода. У ряді областей пройдуть дощі з грозами та шквалами.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Так, вночі негода омине лише західні, Житомирську, Вінницьку та Одеську області.
Вдень грози, значні дощі та шквали до 20 метрів в секунду охоплять південно-східні та Дніпропетровську області, а також територію Криму.
Нагадаємо, сьогодні в Україні також прогнозують негоду; грози та дощі пройдуть у північних, деяких центральних та східних областях.
Крім того, сьогодні синоптики прогнозували в Україні спеку до +34 градусів.