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Завтра в Украине обещают самый теплый день в "ближайшей синоптической перспективе"

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Среда 26 мая 2021 15:50
Завтра в Украине обещают самый теплый день в "ближайшей синоптической перспективе" Фото: 27 мая в Украине прогнозируют теплую погоду (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Завтра в Украине ожидается теплая погода. Температура воздуха будет самой высокой среди той, которая ожидается в ближайшее время.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, завтра через некоторые области будет пролегать атмосферный фронт циклона Nathan.

Соответственно, в зоне фронта, погода будет неустойчивой - с кратковременными дождями и грозами. Осадки следует ожидать в северных областях, а также в Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской и Черновицкой областях.

"Что касается температуры - то завтрашний день обещает быть самым теплым с ближайшей синоптической перспективе; на выходных - снова немного похолодает", - прогнозируют синоптики.

Температура ночью +10-15 градусов, в западных областях +6-11 градусов, днем в западных, северных и Винницкой областях +20-25 градусов, на остальной территории +23-28 градусов; в Карпатах ночью +2-7 градусов тепла, днем +10-15 градусов.

Завтра в Украине обещают самый теплый день в &quot;ближайшей синоптической перспективе&quot;

Ранее сообщалось, что на 26 мая объявлено штормовое предупреждение в северных, Винницкой, Черкасской областях.

Напомним, в июне в Украине средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах 18-22 градусов тепла.

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