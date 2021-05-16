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В Україні на завтра оголосили штормове попередження

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Україна, Неділя 16 травня 2021 15:23
В Україні на завтра оголосили штормове попередження Фото: в Україні оголосили штормове попередження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

В Україні на понеділок, 17 травня, оголосили штормове попередження. Синоптики розповіли, де завтра погіршиться погода в Україні.

Про це йдеться на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій.

За даними українських синоптиків, завтра по всій території країни очікуються грози. Вдень у південних та центральних областях місцями можливі град та шквали вітру до 20 метрів на секунду. Оголошено жовтий рівень небезпечності.

Штормове попередження на завтра оголосили і у Києві та Київській області. Там у понеділок прогнозуються грози.

Нагадаємо, українські синоптики дали прогноз погоди на початок тижня. З понеділка Україну накриють дощі з грозами. Лише ближче до вихідних суха погода повернеться у східні області.

Як писало РБК-Україна, різка зміна погодної ситуації в Україні пов'язана з приходом циклону.

Крім того, синоптики дали прогноз погоди в Україні до кінця травня.

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