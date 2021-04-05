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В Украину идет новое похолодание: синоптики назвали дату

Новина українською → Киев, Понедельник 05 апреля 2021 13:00
В Украину идет новое похолодание: синоптики назвали дату Фото: похолодание идет в Украину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Похолодание в Украину придет уже 6 апреля. Температура воздуха опустится во всех областях, будет идти снег и дождь.

Об этом сообщает УкрГидрометцентр.

Завтра в западных областях будет снег и снег с дождем. Там температура воздуха днем составит +2+10, а ночью -1+2. Дожди также будут в Киевской, Черниговской и Сумской областях, в других регионах без осадков, но тоже прохладно, от +9 до +14 днем, а ночью до -1.

Похолодание будет длиться три дня. С 9 апреля ожидается потепление, снег и дожди отойдут.

В Украину идет новое похолодание: синоптики назвали дату

Отметим, синоптики прогнозировали, что сегодня в Украине погода днем будет "плюсовой", на юге до +12. Однако, ночью еще будут заморозки.

Напомним, ранее синоптики УкрГидрометцентра дали прогноз погоды на начало недели.

Также ранее сообщалось, сколько продлится "мокрое" похолодание и когда потеплеет до +20.

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