В Украине завтра начинается регистрация на основную сессию ВНО
Во вторник, 1 февраля, в Украине начинается регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания (ВНО) 2022 года. Она продлится до 9 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра образования и науки Сергея Шкарлета в Telegram.
Основная сессия ВНО будет проходить с 23 мая по 17 июня.
"Каждый зарегистрированный участник имеет право за счет средств государственного бюджета пройти тесты максимум из пяти учебных предметов. В общей сложности ВНО будет проходить по 13-ти учебным предметам", - написал министр.
Отметим, что тестирование основной сессии ВНО-2022 состоится по графику:
- физика 23 мая
- химия 26 мая
- украинский язык, украинский язык и литература 31 мая
- математика, математика (задание уровня стандарта) 3 июня
- испанский язык, немецкий язык, французский язык 6 июня
- английский язык 7 июня
- история Украины 10 июня
- география 14 июня
- биология 17 июня.
Результаты тестирования будут размещены на информационных страницах участников до 30 июня.
Напомним, с 18 января начали проводить вебинары для подготовки к ВНО-2022 по общественно-гуманитарным предметам.