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В Україні завтра розпочинається реєстрація на основну сесію ЗНО

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Понеділок 31 січня 2022 20:45
В Україні завтра розпочинається реєстрація на основну сесію ЗНО Фото: в Україні завтра розпочинається реєстрація на основну сесію ЗНО (УНІАН)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 1 лютого, в Україні розпочинається реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2022 року. Вона триватиме до 9 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра освіти і науки Сергія Шкарлета в Telegram.

Основна сесія ЗНО проходитиме з 23 травня по 17 червня.

"Кожен зареєстрований учасник має право шляхом коштів державного бюджету пройти тести максимум з п'яти навчальних предметів. В цілому ЗНО буде проходити з 13-ти навчальних предметів", - написав міністр.

Зазначимо, що тестування основної сесії ЗНО-2022 відбудеться за графіком:

  • фізика 23 травня
  • хімія 26 травня
  • українська мова, українська мова та література 31 Травня
  • математика, математика (завдання рівня стандарту) 3 червня
  • іспанська мова, німецька мова, французька мова 6 червня
  • англійська мова 7 червня
  • історія України 10 червня
  • географія 14 червня
  • біологія 17 червня.

Результати тестування будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників до 30 червня.

Нагадаємо, з 18 січня почали проводити вебінари для підготовки до ЗНО-2022 з суспільно-гуманітарних предметів.

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