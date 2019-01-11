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В Україні завтра місцями очікуються хуртовини та сильний вітер

Новини » Суспільство    11.01.2019 - 14:06
В Україні завтра місцями очікуються хуртовини та сильний вітер
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Погіршення погодних умов очікується у східній частині України

В Україні завтра, 12 січня 2019 року, місцями очікуються хуртовини та сильний вітер. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За даними синоптиків, сьогодні, 11 січня 2019 року, в Україні пориви вітру до 20 м/с, винятком є західні та північні регіони країни. Крім того, у центральних та східних областях спостерігається мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь.

Як повідомляють синоптики, приріст снігового покриву до 15 см очікується сьогодні в  Кіровоградській,  Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій та Луганській областях. Тут сьогодні місцями значний мокрий сніг та хуртовини, а у південних областях сьогодні очікуються опади переважно у вигляді дощу.

"12 січня вночі та вранці у східній частині України пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. Ускладнення погодних умов відповідають першому (жовтому) рівню небезпечності", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Карпатах найближчими днями очікується значна  сніголавинна небезпека. Зокрема, у горах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.

Як писало РБК-Україна, у Києві сьогодні, 11 січня, без істотних опадів, на дорогах ожеледиця.

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Новини України ГідрометцентрДСНС
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