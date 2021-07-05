В Украине зарегистрировали вакцину Janssen: что о ней известно

"Министерство здравоохранения в Украине зарегистрировало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) против COVID-19", - говорится в сообщении.

Что известно о вакцине Janssen

Это векторная вакцина, разработанная фирмой Janssen, которой владеет компания Johnson & Johnson.

Препарат содержит обезвреженный аденовирус человека, в который вмонтирован ДНК, кодирующий шиповидный белок вируса SARS-CoV-2. Требует температуры хранения от +2 до +8 С. Для полной иммунизации достаточно одной дозы.

Вакцину разрешили к экстренному применению Всемирной организацией здравоохранения, также разрешение на ее использование дали США, Великобритания, Европейский Союз, Швейцария, Канада и другие страны.