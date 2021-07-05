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В Україні зареєстрували вакцину Janssen: що про неї відомо

Автор: Анастасія Рокитна

МОЗ України зареєстрував вакцину Janssen (Johnson & Johnson) проти COVID-19 для екстреного медичного застосування. Рішення було прийнято 2 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

"Міністерство охорони здоров’я в Україні зареєструвало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) проти COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про вакцину Janssen

Це векторна вакцина, розроблена фірмою Janssen, якою володіє компанія Johnson & Johnson.

Препарат містить знешкоджений аденовірус людини, в який вмонтовано ДНК, що кодує шипоподібний білок вірусу SARS-CoV-2. Потребує температури зберігання від +2 до +8 С. Для повної імунізації достатньо однієї дози.

Вакцина дозволена до екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали США, Велика Британія, Європейський Союз, Швейцарія, Канада та багато інших країн.

Нагадаємо, регулятор ЄС схвалив виробництво вакцини Johnson & Johnson в Італії.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниВакцина