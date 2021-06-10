В Україні запрацювали електронні лікарняні. До 1 вересня їх мають формувати всі медзаклади
Фото: в Україні запустили видачу електронних лікарняних (Getty Images)
В Україні запрацювали електронні лікарняні. До кінця літа в Україні медичні заклади поступово переходитимуть на формування електронних медичних висновків про тимчасову непрацездатність.
Вже з 1 вересня цього ж року всі медзаклади мають формувати лікарняні виключно в електронному вигляді.
У МОЗ переконані, що цифровізація лікарняних допоможе знищити корупційні зловживання в цій сфері. А також заощадити папір, час і кошти українців.
Як отримати лікарняний онлайн?
- пацієнт приходить до лікаря на огляд
- лікар створює електронний медичний висновок про тимчасову непрацездатність у Реєстрі та завіряє його КЕПом
- пацієнт отримаєте повідомлення від E-health. Звідти за кілька секунд лікарняний потрапляє до Реєстру Пенсійного фонду.
- там формується електронний листок непрацездатності - це саме той документ, за яким вам нараховують виплати.
- про це також надійде повідомлення на телефон, вже від ПФУ.
Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада зобов'язала Кабінет міністрів ввести Електронний реєстр лікарняних з 1 лютого 2021 року.
Раніше повідомлялося, що до 31 серпня працюватиме перехідна модель впровадження е-лікарняних.