В Україні запрацювали понад 50 центрів вакцинації
Фото: в Україні запрацювали понад 30 центрів вакцинації
В Україні запрацювали понад 50 центрів масової вакцинації від коронавірусу. Пункти вакцинації, які працюватимуть на вихідних, відкрилися в 15 регіонах і Києві.
У центрах вакцинації можна отримати щеплення від коронавірусу вакциною CoronaVac компанії Sinovac Biotech. Їх робитимуть мобільні медичні бригади.
У центрах вакцинують тих людей, які записалися через додаток "Дія".
Центри вакцинації відкрилися:
- у Львівській області - 8 центрів. З них 3 - у Львові, по одному в Трускавці, Дрогобичі, Стрию та Червонограді;
- в Одеській області - 7 центрів. З них 4 - в Одесі, по одному в Балті, Чорноморську та Ізмаїлі;
- в Полтавській області - 5 центрів. По одному в Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях;
- в Херсонській області - 3 центри в Херсоні;
- в Чернівецькій області - 2 центри в Чернівцях;
- в Київській області - 3 центри. Два в Броварах та один у Білій Церкві;
- в Києві - 1 центр;
- у Тернопільській - 1 центр у Тернополі;
- в Рівненській області - 1 центр в Рівному;
- в Дніпропетровській області - 13 центрів. У Дніпрі 12 та один у Кривому Розі;
- у Хмельницькій області - 2 центри: по одному в Хмельницькому та Кам'янці-Подільському;
- в Житомирській області - 1 центр в Житомирі;
- в Черкаській області - 1 центр в Черкасах;
- в Донецькій області - 1 центр в Маріуполі;
- у Вінницькій області - 1 центр у Вінниці;
- у Кіровоградській області - 1 центр в Кропивницькому;
- у Харківській області - 1 центр у Харкові.
Нагадаємо, раніше в КМДА заявили, якщо у киянина немає підписної декларації з сімейним лікарем, це затримує чергу на вакцинацію на кілька годин.
Крім того, у Києві можна записатися на щеплення від коронавірусу у центрі вакцинації в МВЦ. Для цього потрібно зареєструватися на сервісі Helsi.me.