В Україні запрацювали понад 50 центрів вакцинації

В Україні запрацювали понад 50 центрів масової вакцинації від коронавірусу. Пункти вакцинації, які працюватимуть на вихідних, відкрилися в 15 регіонах і Києві.

У центрах вакцинують тих людей, які записалися через додаток "Дія".

У центрах вакцинації можна отримати щеплення від коронавірусу вакциною CoronaVac компанії Sinovac Biotech. Їх робитимуть мобільні медичні бригади.

Нагадаємо, раніше в КМДА заявили, якщо у киянина немає підписної декларації з сімейним лікарем, це затримує чергу на вакцинацію на кілька годин.

Крім того, у Києві можна записатися на щеплення від коронавірусу у центрі вакцинації в МВЦ. Для цього потрібно зареєструватися на сервісі Helsi.me.