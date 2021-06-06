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Киевлян призвали подписать декларацию с врачом для ускоренной вакцинации

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Киев, Воскресенье 06 июня 2021 02:43
Киевлян призвали подписать декларацию с врачом для ускоренной вакцинации Фото: вакцинация людей с декларацией длится в четыре раза быстрее.(Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Даша Харченко

Если у киевлянина нет подписной декларации с семейным врачом, это задерживает очередь на вакцинацию на несколько часов. Процесс вакцинации людей с декларацией длится в четыре раза быстрее.

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Киева Валентина Гинзбург.

Она напомнила, что 5 июня в МВЦ в Киеве было провакцинировано более 2,5 тысяч человек, однако эта цифра могла быть значительно больше.

"К большому сожалению, на вакцинацию приходит много людей, у которых не подписана декларация с врачом. Для понимания – процесс вакцинации людей с декларацией длится около 7 минут. Если декларации нет – около пол часа. Вот и посчитайте, насколько быстрее двигалась бы очередь, если у всех желающих привиться были декларации с врачом", – отметила Гинзбург.

Она призвала киевлян приходить на вакцинацию после подписания декларации.

Напомним, в центре вакцинации от COVID-19, открытом на базе Международного выставочного центра, вакцинировали более 2,5 тысячи человек. В субботу медики привили от коронавируса больше людей, чем за минувшую субботу.

Добавим, что на этих выходных центры вакцинации будут работать в Киеве, Одессе, Львове, Тернополе, Полтаве и Ровно.

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