Киевлян призвали подписать декларацию с врачом для ускоренной вакцинации
Если у киевлянина нет подписной декларации с семейным врачом, это задерживает очередь на вакцинацию на несколько часов. Процесс вакцинации людей с декларацией длится в четыре раза быстрее.
Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Киева Валентина Гинзбург.
Она напомнила, что 5 июня в МВЦ в Киеве было провакцинировано более 2,5 тысяч человек, однако эта цифра могла быть значительно больше.
"К большому сожалению, на вакцинацию приходит много людей, у которых не подписана декларация с врачом. Для понимания – процесс вакцинации людей с декларацией длится около 7 минут. Если декларации нет – около пол часа. Вот и посчитайте, насколько быстрее двигалась бы очередь, если у всех желающих привиться были декларации с врачом", – отметила Гинзбург.
Она призвала киевлян приходить на вакцинацию после подписания декларации.
Напомним, в центре вакцинации от COVID-19, открытом на базе Международного выставочного центра, вакцинировали более 2,5 тысячи человек. В субботу медики привили от коронавируса больше людей, чем за минувшую субботу.
Добавим, что на этих выходных центры вакцинации будут работать в Киеве, Одессе, Львове, Тернополе, Полтаве и Ровно.