В Украине заработала новая таможня

В воскресенье, 8 декабря, в Украине заработала обновленная Государственная таможенная служба. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook руководителя Государственной таможенной службы Максима Нефедова.

По словам Нефедова, ночью 8 декабря была официально запущена работа новой таможенной службы. Ночью обновленная служба оформила первую экспортную декларацию и первый рейс в аэропорту "Борисполь".

"Сегодня в 00:00 официально запустилась новая таможня. Это еще только начало построения нового госоргана, который будет действительно работать для налогоплательщиков. Уже в 00:03 была оформлена первая экспортная декларация на груз в Аккермани, который зашел в 23:49 еще в ДФС. Ну и в полночь был оформлен первый рейс в Борисполе", - написал он.

Нефедов отметил, что на данный момент остаются нерешенными вопросы относительно места доставки, отдельных случаев транзита и работы железной дороги. Однако руководитель таможни пообещал решить их до конца следующей недели.

"В декабре же стартуем конкурсы, чтобы заместить тех, кого увольняем", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Государственная таможенная служба запустила в тестовом режиме электронный сервис для жалоб на деятельность ведомства. Ожидается, что рассмотрение жалоб относительно работы новой таможни будет продолжаться до пяти рабочих дней.

Кроме того, в тестовом режиме был запущен калькулятор ориентировочной таможенной стоимости и платежей при оформлении автомобилей. Сервис подтягивает данные о минимальной, средней и максимальной стоимости автомобилей на основе реальной информации о миллионах машин более 2300 моделей.