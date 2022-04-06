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В Украине заработала "горячая линия" для родственников погибших в результате агрессии РФ

Фото: в Украине заработала "горячая линия" для родственников погибших в результате российской агрессии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Национальная полиция Украины запустила "горячую линию" для родственников погибших в результате военных действий России на украинской территории. Тела выдают родным после судебно-медицинской экспертизы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства внутренних дел Украины.

"Нацполиция Украины открыла "горячую линию" для родственников погибших в результате военных действий РФ", - говорится в сообщении.

Номер телефона, по которому можно узнать информацию о погибших российских военных:

0 894 201 867

"Горячая линия" работает круглосуточно. Операторы предоставят необходимую консультацию и разъяснят процедуру выдачи тел.

Тела российских военных направляются на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. После проведения необходимых исследований тела передают родственникам.

В настоящее время в освобожденных от российских войск населенных пунктах полиция занимается поиском и идентификацией погибших мирных людей.

В Нацполиции попросили украинцев использовать эту "горячую линию" по назначению. По другим вопросам следует обращаться в полицию своего региона. Список номеров телефоном можно посмотреть тут.

Отметим, с начала войны России против Украины российские войска потеряли около 18 600 человек.

Война России против Украины продолжается 42-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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