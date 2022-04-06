RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні запрацювала "гаряча лінія" для родичів загиблих внаслідок агресії РФ

Фото: в Україні запрацювала "гаряча лінія" для родичів загиблих в результаті російської агресії (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Національна поліція України запустила "гарячу лінію" для родичів загиблих в результаті військових дій Росії на українській території. Тіла видають рідним після судово-медичної експертизи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Міністерства внутрішніх справ Україна.

"Нацполіція України відкрила "гарячу лінію" для родичів загиблих в результаті військових дій РФ", - йдеться в повідомленні.

Номер телефону, за яким можна дізнатися інформацію про загиблих внаслідок російської агресії:

0 894 201 867

"Гаряча лінія" працює цілодобово. Оператори нададуть необхідну консультацію та роз'яснять процедуру видачі тел.

Тіла загиблих направляються на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті. Після проведення необхідних досліджень тіла передають родичам.

В цей час у звільнених від російських військ населених пунктах поліція займається пошуком та ідентифікацією загиблих мирних людей.

У Нацполіції попросили українців використовувати цю "гарячу лінію" за призначенням. З інших питань слід звертатися в поліцію свого регіону. Список номерів телефоном можна подивитися тут.

Відзначити, з початку війни Росії проти України російські війська втратили близько 18 600 чоловік.

Війна Росії проти України триває 42-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
полицияВторгнення Росії до УкраїниВійна Росії проти України