В Украине запустили онлайн-сервис растаможки автомобилей

На сайте Государственной таможенной службы запустили онлайн-сервис растаможки автомобилей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий раздел сайта Таможни.

Сообщается, что через данный раздел можно самостоятельно подать декларацию об импортируемом автомобиле, а также отслеживать ее статус. Готовая таможенная карта или отказ в растаможке будет направляться в электронном виде.

Также сообщается, что с подачей предварительной таможенной декларации нужно на счет соответствующей таможни внести денежный залог на сумму таможенных платежей. Уточняется, что декларации обрабатываются в порядке общей очереди, если декларацию не успеют обработать в течение текущих суток, ее могут не принять из-за изменения курса валют. В этом случае декларацию необходимо подавать на следующий день.

Напомним, ранее сообщалось о компромиссе, согласно которому владельцев "евроблях" не будут штрафовать до принятия закона о доступной растаможке.

Ранее также сообщалось, что в Украине запустили онлайн-калькулятор таможенной стоимости автомобилей.