В Украине заработал единый портал для международной помощи переселенцам
С сегодняшнего дня на социальной платформе єДопомога реализована возможность подать заявку на получение дополнительной денежной помощи от международных организаций. Заявки могут подать люди, которые находятся на временно оккупированных, деоккупированных территориях или территориях, на которых происходят активные боевые действия, а также внутренне перемещенные лица.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.
Для этого нужно на портале єДопомога заполнить персональные данные и указать IBAN - международный номер банковского счета. Этот номер можно узнать в личном кабинете или в приложении банка, где открыт банковский счет.
Данные, которые человек указывает в заявке, верифицируются на основе данных из государственных реестров. Верифицированные заявки будут передаваться международным организациям, которые будут принимать решения по выплатам на основе приоритетности уязвимых категорий получателей и наличия средств для таких выплат.
Напомним, Украина введет переговоры с международными партнерами, чтобы обеспечить дополнительные денежные выплаты переселенцам из наиболее уязвимых групп людей. Уже есть договоренность о 9,6 млрд гривен.
За счет этих средств более 2 млн человек из наиболее уязвимых категорий, которые пострадали в результате войны, получат выплаты в размере от 2200 до 2500 гривен в месяц сроком от 1 до 3 месяцев.
Ранее правительство приняло решение, которое обеспечивает возможность распространить дополнительные выплаты от международных организаций на жителей территорий, которые оккупированы, деоккупированы или находятся в зоне активных боевых действий.
Ранее РБК-Украина рассказывало о доступных программы международной помощи для внутренне перемещенных лиц.
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