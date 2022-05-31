В Украине заработал единый портал для международной помощи переселенцам

Фото: переселенцы могут подать заявку на международную помощь на портале єДопомога (Вітаілій Носач, РБК-Украина)

С сегодняшнего дня на социальной платформе єДопомога реализована возможность подать заявку на получение дополнительной денежной помощи от международных организаций. Заявки могут подать люди, которые находятся на временно оккупированных, деоккупированных территориях или территориях, на которых происходят активные боевые действия, а также внутренне перемещенные лица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Для этого нужно на портале єДопомога заполнить персональные данные и указать IBAN - международный номер банковского счета. Этот номер можно узнать в личном кабинете или в приложении банка, где открыт банковский счет. Данные, которые человек указывает в заявке, верифицируются на основе данных из государственных реестров. Верифицированные заявки будут передаваться международным организациям, которые будут принимать решения по выплатам на основе приоритетности уязвимых категорий получателей и наличия средств для таких выплат.