В Україні запрацював додатковий "пакет" для збереження зарплати медикам, - МОЗ

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

"Продовжує працювати "Програма медичних гарантій". Щомісяця, лікарні отримують необхідне фінансування. Запрацював додатковий "пакет" для збереження кадрового потенціалу. Він дозволить перенаправити кошти до тих лікарень, які неспроможні власним коштом забезпечити виплату зарплати медикам на рівні 13 500 та 20 000 гривень", - зазначили в МОЗ.

Нагадаємо, за даними МОЗ, з початку війни в Україні загинули 6 медиків. Крім того, окупанти зруйнували 9 лікарень.

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