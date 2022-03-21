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В Україні запрацював додатковий "пакет" для збереження зарплати медикам, - МОЗ

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Україна, Понеділок 21 березня 2022 17:32
В Україні запрацював додатковий "пакет" для збереження зарплати медикам, - МОЗ Фото: під час війни длікарні отримають повноцінне фінансування (facebook.com/andriy sadovyi)
Автор: Уляна Безпалько

В Україні продовжує функціонувати "Програма медичних гарантій". Завдяки додатковому "пакету" лікарні отримують необхідне фінансування.

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

"Продовжує працювати "Програма медичних гарантій". Щомісяця, лікарні отримують необхідне фінансування. Запрацював додатковий "пакет" для збереження кадрового потенціалу. Він дозволить перенаправити кошти до тих лікарень, які неспроможні власним коштом забезпечити виплату зарплати медикам на рівні 13 500 та 20 000 гривень", - зазначили в МОЗ.

Нагадаємо, за даними МОЗ, з початку війни в Україні загинули 6 медиків. Крім того, окупанти зруйнували 9 лікарень.

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