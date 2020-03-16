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В Украине заработает программа доставки продуктов гражданам

Новости » Коронавирус     16.03.2020 - 23:12
В Украине заработает программа доставки продуктов гражданам
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Правительство разработало целую структуру, которая поможет доставлять продукты питания украинцам

В Украине будет работать программа доставки продуктов для пожилых людей и граждан, которые самоизолировались из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV, передает РБК-Украина.

По его словам, правительство разработало целую структуру, которая поможет доставлять продукты питания украинцам.

"Сейчас мы разработали вместе с "Розеткой", вместе с "Новой почтой", вместе с "Укрпочтой" целую структуру, как мы можем привозить пищевые товары и помогать людям. Это не только пожилые люди, или это может быть мать, которая сидит с ребенком дома", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что в Украине будет создан фонд борьбы с коронавирусом при поддержке крупного бизнеса. При этом он добавил, что необходимо 500 автомобилей "скорой", чтобы помочь украинским больницам.

Добавим, что 16 марта в Киеве из-за коронавируса расширили карантин. Ограничения введены в отношении заведений торговли, работать будут только продуктовые магазины и аптеки.

Также Владимир Зеленский пригрозил уголовной ответственностью за невыполнение карантинных мер для предотвращения распространения коронавируса в Украине.

В Украине будет создан фонд борьбы с коронавирусом при поддержке крупного бизнеса Зеленский пригрозил уголовной ответственностью за невыполнение карантинных мер
Новости Украины Владимир ЗеленскийКоронавирускарантин
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